Выложите ответ пожалуйста.

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Орфограмма — правильное написание по соответствующему правилу или по традиции, избираемому из нескольких возможных. Является одной из основных единиц орфографии. А в последнем предложении просто подчеркни согласные буквы :3
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