От деревни до станции 4км.Ваня идет из деревни на сранцию со скоростью 80м/мин.какое расстояние ему останется пройти через полчаса после выхода?сколько времени ему потребуется чтобы пройти оставшееся расстояние?

Математика

От деревни до станции 4км.Ваня идет из деревни на сранцию со скоростью 80м/мин.какое расстояние ему останется пройти через полчаса после выхода?сколько времени ему потребуется чтобы пройти оставшееся расстояние?

Автор: Гость