От деревни до станции 4км.Ваня идет из деревни на сранцию со скоростью 80м/мин.какое расстояние ему останется пройти через полчаса после выхода?сколько времени ему потребуется чтобы пройти оставшееся расстояние?
Математика
От деревни до станции 4км.Ваня идет из деревни на сранцию со скоростью 80м/мин.какое расстояние ему останется пройти через полчаса после выхода?сколько времени ему потребуется чтобы пройти оставшееся расстояние?
Ответ(ы):
Гость:
1) 80м/мин х 30 мин = 2 400 м - прошёл за 30 мин 2) 4000 м - 2 400м = 1600 м ( 1км 600м) - осталось пройти до станции через полчаса после выхода из дома 3) 1600м : 80 м/мин = 20 мин - нужно, чтобы пройти оставшееся расстояние
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