Обведите параллель 60° с.ш. Подпишите названия столиц государств, по территории ко??орых она проходит

География
Обведите параллель 60° с.ш. Подпишите названия столиц государств, по территории ко??орых она проходит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осло, Стокгольм, Хельсинки
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