задали написать штуку, а как называется не помню , там вроде сперва 1 существительное, потом 2 глагола, потом 3 прилагательных, что то в этом духе, подскажите как называется??

Литература
задали написать штуку, а как называется не помню , там вроде сперва 1 существительное, потом 2 глагола, потом 3 прилагательных, что то в этом духе, подскажите как называется??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эта "штука" называется синквейн))
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