задали написать штуку, а как называется не помню , там вроде сперва 1 существительное, потом 2 глагола, потом 3 прилагательных, что то в этом духе, подскажите как называется??

Литература

задали написать штуку, а как называется не помню , там вроде сперва 1 существительное, потом 2 глагола, потом 3 прилагательных, что то в этом духе, подскажите как называется??

Автор: Гость