Какой корень у слова периодическая

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Какой корень у слова периодическая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень слова ----- период
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