Положительное и отрицательное влияние воды на человека
Биология
Положительное и отрицательное влияние воды на человека
Ответ(ы):
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Отрицательные:можно задохнуться,упав с высокой высоты человек может разбится об воду. положительные:человек выпив воды утоляет жажду.
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