41. "Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого - это сборник ... А) стихотворений В) басен C) сказок D) былин
Литература
41. "Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого - это сборник ... А) стихотворений В) басен C) сказок D) былин
Ответ(ы):
Гость:
Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого - это сборник ... А) стихотворений
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