41. "Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого - это сборник ... А) стихотворений В) басен C) сказок D) былин

Литература

41. "Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого - это сборник ... А) стихотворений В) басен C) сказок D) былин

Автор: Гость