Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.

Русский язык

Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.

Автор: Гость