Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.
Русский язык
Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.
Ответ(ы):
Гость:
В главном предложении основа: знание есть минимум (сказуемое)в придаточном: который (это подлежащее!!!) определяет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите к синонимам-существительным, имена прилагательные - простор, ширь, даль, приволье, раздолье. необъятный, необхватный.