Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.

Русский язык
Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В главном предложении основа: знание     есть минимум (сказуемое)в придаточном: который (это подлежащее!!!)    определяет

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