43. Первые спектакли придворного театра Алексея Михайловича назывались ... А) коме??иями В) мистериями C) трагедиями D) игрищами
Литература
43. Первые спектакли придворного театра Алексея Михайловича назывались ... А) коме??иями В) мистериями C) трагедиями D) игрищами
Ответ(ы):
Гость:
В придворном театре Алексея Михайловича была разыграна комедия. Ответ А)комедиями.
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