Дополни предложения к формам земной поверхности относятся:....................

География
Дополни предложения к формам земной поверхности относятся:....................
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
равнины - низменности, возвышенности, плоскогорья. горы - низкие, средние, высокие, цепи, хребты, нагорья, пики, вулканы.. . холм, долина, низина, лощина, балка, овраг. . -мелкие формы рельефа.
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