Сформулируете закон Ома для однородного участка цепи
Физика
Сформулируете закон Ома для однородного участка цепи
Ответ(ы):
Гость:
Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.
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