Решите, пожалуйста! Без разницы как (полностью или ответы),мне нужно сверить своё с вашим. (3a-1)^3(в кубе) (x-2y)^3 (0,5a+0,2b)^3 (1/2x+1/3y)^3

Алгебра
Решите, пожалуйста! Без разницы как (полностью или ответы),мне нужно сверить своё с вашим. (3a-1)^3(в кубе) (x-2y)^3 (0,5a+0,2b)^3 (1/2x+1/3y)^3
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