Придумайте задачу- загадку. ДЛЯ 5 КЛАССА ПРОШУ

Математика
Придумайте задачу- загадку. ДЛЯ 5 КЛАССА ПРОШУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Васи 3 карандаша, у Мишы в 2 раза больше. У их друга Андрея в 3 раза меньше ,чем у Васи и Мишы Сколько карандашей у Мишы и Андрея? . Решение: Раз у Васи 3 карандаша, а у мишы в 2 раза больше. То, всего карандашей у Мишы 3*2 = 6 карандашей. Ищем карандаши Андрея. Раз у Васи 3 карандаша, а у Мишы 6, то 6+3=9 карандашей. То, карандаши мальчиков делим на 3. 9:3 = 3 карандаша у Андрея
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