Придумать 2 простых предложения с однородными членами с приставкой пре- и 2 сложны?? с приставкой при-. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Русский язык
Придумать 2 простых предложения с однородными членами с приставкой пре- и 2 сложны?? с приставкой при-. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со мной произошел презабавный случай. Злющий бык преградил дорогу.Не будь к собеседнику столь ПРИДИРЧИВ, отнесись к нему с пониманием.Прибаутка была веселая, но не все вникли.
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