Придумать 4 слова имя сущ,неодушевл,нариц,множ.число,
Русский язык
Придумать 4 слова имя сущ,неодушевл,нариц,множ.число,
Ответ(ы):
Гость:
ОЧКИ, ВАЛЕНКИ, ДЖИНСЫ, ШТАНЫ
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