Помогите плиз На клетчатой бумаге с размером 1 см х 1 см изображена фигура.Найдите сторону квадрата, периметр которого в 2 раза больше данной фигуры.Ответ дайте в сантиметрах. всего 14 клеток

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Всё очень просто: сначала считаешь площадь прямоугольника, стороны которого качаются крайних точек фигуры. Потом считаешь площадь треугольников, которые входят в состав прямоугольника, но не входят в состав фигуры и вычитаешь эту площадь из площади прямоугольника. 5*6-(3*3*0.5+3*3*0.5+4*2*0.5+2*2*0.5)=30-15=15