Туристы проплыли 24 километра на плоту по реке скорость течения которой 4 километр??в час Сколько часов они были в пути какое расстояние туристы смогут прийти на плату за 8часов до 9часов

Математика

Туристы проплыли 24 километра на плоту по реке скорость течения которой 4 километр??в час Сколько часов они были в пути какое расстояние туристы смогут прийти на плату за 8часов до 9часов

Автор: Гость