Туристы проплыли 24 километра на плоту по реке скорость течения которой 4 километр??в час Сколько часов они были в пути какое расстояние туристы смогут прийти на плату за 8часов до 9часов

Математика
Туристы проплыли 24 километра на плоту по реке скорость течения которой 4 километр??в час Сколько часов они были в пути какое расстояние туристы смогут прийти на плату за 8часов до 9часов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24:4=6(ч) -в пути   4*8=32(км) -за 8ч 9*4=36(км) -за 9ч
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