Моторная лодка 2 Ч плыла по течению реки и 3 часа против течения и собственная Скор??сть моторной лодки в 19,5кмч,скорость течения реки 2,8кмч.Какое расстояние проплыла моторная лодка?

Математика

Моторная лодка 2 Ч плыла по течению реки и 3 часа против течения и собственная Скор??сть моторной лодки в 19,5кмч,скорость течения реки 2,8кмч.Какое расстояние проплыла моторная лодка?

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