Моторная лодка 2 Ч плыла по течению реки и 3 часа против течения и собственная Скор??сть моторной лодки в 19,5кмч,скорость течения реки 2,8кмч.Какое расстояние проплыла моторная лодка?

Математика
Моторная лодка 2 Ч плыла по течению реки и 3 часа против течения и собственная Скор??сть моторной лодки в 19,5кмч,скорость течения реки 2,8кмч.Какое расстояние проплыла моторная лодка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(19,5x2)+(2,8x2)=39+5,6=44,6(по течению) (19,5x3)+(2,8x3)=58,5+8,4=66,9(против течения) 44,6+66,9=111,5(общее)
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