Моторная лодка 2 Ч плыла по течению реки и 3 часа против течения и собственная Скор??сть моторной лодки в 19,5кмч,скорость течения реки 2,8кмч.Какое расстояние проплыла моторная лодка?
Математика
Моторная лодка 2 Ч плыла по течению реки и 3 часа против течения и собственная Скор??сть моторной лодки в 19,5кмч,скорость течения реки 2,8кмч.Какое расстояние проплыла моторная лодка?
Ответ(ы):
Гость:
(19,5x2)+(2,8x2)=39+5,6=44,6(по течению) (19,5x3)+(2,8x3)=58,5+8,4=66,9(против течения) 44,6+66,9=111,5(общее)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Математика
Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности
Химия
Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натри...