Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности
Математика
Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)10000 метров в см Б)200*1000=1000000метров в см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натри...
География
Українська мова
Окружающий мир