Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности

Математика

Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности

Автор: Гость