Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности

Математика
Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)10000 метров в см Б)200*1000=1000000метров в см
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