Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натрия, если массовая доля. выхода кислоты равна 96% ?
Химия
Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натрия, если массовая доля. выхода кислоты равна 96% ?
Ответ(ы):
Гость:
3.4 г х г 2NaNO3 + H2SO4 (конц.) = Na2SO4 + 2HNO3 170 г 126 г х=m(HNO3) = 2.52 г m(практ. HNO3) = 2,52 г*0,96= 2,42 г Ответ: 2,42 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Українська мова
Окружающий мир