Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натрия, если массовая доля. выхода кислоты равна 96% ?

Химия
Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натрия, если массовая доля. выхода кислоты равна 96% ?
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Ответ(ы):
Гость:
     3.4 г                                                      х г 2NaNO3 + H2SO4 (конц.) = Na2SO4 + 2HNO3     170 г                                                       126 г х=m(HNO3) = 2.52 г m(практ. HNO3) = 2,52 г*0,96= 2,42 г Ответ:  2,42 г
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