В северном и южном полушарии области с морским климатом занимают большую площадь? почему?

География
В северном и южном полушарии области с морским климатом занимают большую площадь? почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что вода занимает 2:3 всей планеты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Речення зі словом відмінно
Ответить
Окружающий мир
Помогите написать сочинение "Герои Отечества"
Ответить
Физика
Визначте кінетичну енергію автомобіля масою 2т, що рухається зі швидкістю 36км/год
Ответить
Английский язык
Спишите и запишите перевод, пользуясь правилами: 1) Мы были счастливы прошлым летом. 2) Он делал домашнюю работу вчера вечером. 3) 10.40 -...
Ответить
Немецкий язык
Переведите текст, пожалуйста.
Ответить