В северном и южном полушарии области с морским климатом занимают большую площадь? почему?
География
В северном и южном полушарии области с морским климатом занимают большую площадь? почему?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что вода занимает 2:3 всей планеты
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