Спишите и запишите перевод, пользуясь правилами: 1) Мы были счастливы прошлым летом. 2) Он делал домашнюю работу вчера вечером. 3) 10.40 - 4) Вы катались на коньках в прошлое воскресенье? - Да. 5) Она не была в большо...

Английский язык
Спишите и запишите перевод, пользуясь правилами: 1) Мы были счастливы прошлым летом. 2) Он делал домашнюю работу вчера вечером. 3) 10.40 - 4) Вы катались на коньках в прошлое воскресенье? - Да. 5) Она не была в большом городе 2 года тому назад. 6) 12.15 - 7) Вы были маленькими 10 лет тому назад? 8) 6.45 - 9) 8.25 - 10) 3.30 - Заранее СПАСИБО Желательно быстро))
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Ответ(ы):
Гость:
We were happy last summer  He did homework last tonight  Do you went ice skating ln last Sunday? - Yes, I do  She was not in city two years ago  You were young ten years ago? 
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