Равновесие у рыб, пресмыкающихся, земноводных, птиц, млекопитающих
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Равновесие у рыб, пресмыкающихся, земноводных, птиц, млекопитающих
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Амфибии, отряды земноводных. Класс пресмыкающихся, морские наземные черепахи, ящерицы и змеи, отряд крокодилов. Происхождение птиц, характеристика отряда пингвинов и страусов. Млекопитающие: насекомые, грызуны, отряд парнокопытных. Понятие биосферы.
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