Помогите написать сочинение "Герои Отечества"

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Праздник, отмечаемый нами 9 декабря, День Героев Отечества, имеет богатую историю. В этот день в далеком 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Как известно, быть награжденным солдатским «Георгием» означало высшую степень доблести и воинской храбрости. В этом сочинении я хотела бы рассказать о наших земляках - южноуральцах. О том, как они воевали, чтобы защитить Родину. Нет такого рода войск, где бы не сражались воины-уральцы. Более полувека назад, в 1941 году, на нашу страну напали фашистские войска. Весь народ поднялся на защиту Отечества. С первых дней войны сражались за родину южноуральцы. Свыше одного миллиона человек стали участниками боевых сражений и более 150 тысяч из них погибли. О роли южноуральцев в годы войны писали всегда. И память погибших увековечивали. Вот только на постаменты нередко возводили безликие танки, минометы, пушки… «Тот, кто был на фронте, – писал в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Родион Малиновский, – знает, что уральцы – самые храбрые, самые упорные, самые ловкие и самые меткие бойцы». Имена многих навечно останутся в памяти поколений. Среди них: В.А. Белобородов, С.И.Кочнев, Н.Д.Сосновский и Герой Советского Союза Г.П. Кунавин, повторившие подвиг А. Матросова. Это выпускники Челябинского училища штурманов А. Бурденюк и А. Калинин – члены экипажа знаменитого летчика Н.Ф. Гастелло, а также выпускники этого же училища лейтенанты В.Н. Самосудов, В.Н. Поликарпов, В.Г. Терещук и выпускник Оренбургской авиашколы, Герой Советского Союза П.Ф. Надеждин, которые повторили подвиг экипажа Гастелло. Добивать врага в его логове было и почетно, и смертельно опасно. В штурмовые группы отбирали бывалых и самых отважных добровольцев. Кандидатура уроженца южноуральского села Сугояк Красноармейского района Василия Казанцева не вызывала у командиров сомнений. Южноуральский тракторист Казанцев был призван в армию в 1940 году. И 1418 дней и ночей он провел на войне. Наш земляк был разведчиком в подразделении истребителей танков. Это одна из самых опасных фронтовых профессий. Гвардии ефрейтор Казанцев был четырежды ранен. Но в Берлине ему предстоял последний бой и решающий штурм. Товарищи по штурм-группе 1955-го истребительно-противотанкового артполка единодушно доверили стать знаменосцем 25-летнему парню с Южного Урала. Василий спрятал алое полотнище на груди. Разведчики, расчищая себе путь огнем из автоматов и гранатами, шаг за шагом пробивались по винтовым лестницам вглубь рейхстага. Внутри самого здания ефрейтор из Сугояка лично уничтожил 15 фашистов и взял в плен двоих офицеров. 30 апреля, в 14 часов 42 минуты, Василий Казанцев первым из русских солдат поднялся на крышу рейхстага. Скульптурная группа княгини Рундот показалась Василию не самой внушительной. Тогда он залез на круп каменной богатырской лошади и в осколочной пробоине укрепил первое на рейхстаге знамя Советского Союза. А более известные широкой общественности и изображенные на многочисленных картинах разведчики Егоров и Кантария поднялись на рейхстаг только через сутки! Они укрепили на крыше знамя Военного совета 3-й ударной армии, которое и было потом признано официальным Знаменем Победы. Василий Казанцев на следующий день после своего подвига был тяжело ранен и 13 мая 1945 года умер в госпитале. Так и не узнав, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.