Помогите решить!!!!!!плииииииииз

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Помогите решить!!!!!!плииииииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 10, 2)  3*2=6, 3) -10+10=0, 4) 3+1=4, 5) ошибка (на ноль делить нельзя), 6) 50, 7) 40.
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