Помогите решить!!!!!!плииииииииз
Информатика
Помогите решить!!!!!!плииииииииз
Ответ(ы):
Гость:
1) 10, 2) 3*2=6, 3) -10+10=0, 4) 3+1=4, 5) ошибка (на ноль делить нельзя), 6) 50, 7) 40.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Запишите машстаб карты,если а)1 см на карте соответствует 10.000.000.см на местности ??)1 см на карте соответствует 200 км на местности
Химия
Решите пожалуйста. Рассчитайте массу азотной кислоты, которую можно получить де??ствием концентрированной серной кислоты на 3, 4 г. нитрата натри...
География
Українська мова