Помогите наптсать сочиние кем я хочу стать уогда вырасту.Дизайнером.Помогите Сро??но надо.
Русский язык
Помогите наптсать сочиние кем я хочу стать уогда вырасту.Дизайнером.Помогите Сро??но надо.
Ответ(ы):
Гость:
Напиши что это за провессия поочему ты хочешь им стать и ченть ещё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы проплыли 24 километра на плоту по реке скорость течения которой 4 километр??в час Сколько часов они были в пути какое расстояние туристы см...
Математика
Длина стороны квадрата рисунок 105 равна 4 сантиметра найдите с точностью до 0,1 в са??тиметры в квадрате площадь закрашенной фигуры (задача 622 ст...