Длина стороны квадрата рисунок 105 равна 4 сантиметра найдите с точностью до 0,1 в са??тиметры в квадрате площадь закрашенной фигуры (задача 622 страница 189 учебник математики муравина 6 класс) от Maksimenko1944.

Математика

Длина стороны квадрата рисунок 105 равна 4 сантиметра найдите с точностью до 0,1 в са??тиметры в квадрате площадь закрашенной фигуры (задача 622 страница 189 учебник математики муравина 6 класс) от Maksimenko1944.

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