Сформулирой задачу, решением которой является данное уравнение. 120:х=1
Математика
Сформулирой задачу, решением которой является данное уравнение. 120:х=1
Ответ(ы):
Гость:
Саша собрал в саду 120 ведер яблок.А Миша собрал в 120 раз меньше Саши. Сколько ведер яблок собрал Миша?
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