Особенности органов обоняния у птиц:

Биология
Особенности органов обоняния у птиц:
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они не теряются во время перелётов
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