3y²-4y-2=0 ￼ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ПОДРОБНО РЕШИТЬ!
Алгебра
3y²-4y-2=0 ￼ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ПОДРОБНО РЕШИТЬ!
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