ПРИДУМАТЬ И ЗАПИСАТЬ ПО 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДХОДЯЩИХ К ТАКИМ СХЕМАМ!!! 1 ИМ.ПРИЛ.ИМ.СУЩ. ??ЛАГОЛ .... ИМЯ СУЩ.ПОДЧЕРКНУТОЕ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ ГЛАГОЛ 2 ЧЕРТАМИ .2 КОГДА? ГДЕ? КТО? ЧТО СДЕЛАЛ?КТО? ОДНОЙ ЧЕРТОЙ ЧТО СДЕЛАЛ??? 2 ЧЕРТАМИ.ПОСЛЕ...

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ПРИДУМАТЬ И ЗАПИСАТЬ ПО 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДХОДЯЩИХ К ТАКИМ СХЕМАМ!!! 1 ИМ.ПРИЛ.ИМ.СУЩ. ??ЛАГОЛ .... ИМЯ СУЩ.ПОДЧЕРКНУТОЕ ОДНОЙ ЧЕРТОЙ ГЛАГОЛ 2 ЧЕРТАМИ .2 КОГДА? ГДЕ? КТО? ЧТО СДЕЛАЛ?КТО? ОДНОЙ ЧЕРТОЙ ЧТО СДЕЛАЛ??? 2 ЧЕРТАМИ.ПОСЛЕ СКАЗУЕМЫХ-ГЛАГОЛОВ ИСПОЛЬЗУЙ ЛЮБЫЕ СЛОВА .НЕ ЗАБУДЬ РЕШИТЬ О КОМ ИЛИ О ЧЕМ БУДЕТ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧТО В НЕМ СКАЖЕШЬ.ПОТОМ ПОДУМАЙ О НУЖНЫХ СЛОВАХ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИИ.ПОДЧЕРКНИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ А НАД ВСЕМИ СЛОВАМИ НАДПИШИ ЧАСТИ РЕЧИ.

Автор: Гость