Придумать предложение со словосочетанием "веселые ребятишки" подчеркнуть главны?? члены предложения и определить падеж подлежащего.
Русский язык
Придумать предложение со словосочетанием "веселые ребятишки" подчеркнуть главны?? члены предложения и определить падеж подлежащего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем классе учатся весёлые ребятишки.
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