Придумать родственные слова со словом писать.придумать предложения со словами?Дюймовочка,Андерсен,Венера,Ярославль, Коллектив
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Придумать родственные слова со словом писать.придумать предложения со словами?Дюймовочка,Андерсен,Венера,Ярославль, Коллектив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писать,пичатать,рисовать. Сказка про Дюймовочку была очень интересная. Снежную коралеву написал ГансХристиан Андерсен. Сегодня на уроке мы изучали планету Венеру. Завтра вечером я с братом поеду в Ярославль . У нас в классе очень дружный коллектив.
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