КАК ПИШЕТСЯ : ВИЛАСЬ ИЛИ ВЕЛАСЬ ( ДОРОГА), (УДАРЕНИЕ НА ВТОРОЙ СЛОГ)

Русский язык
КАК ПИШЕТСЯ : ВИЛАСЬ ИЛИ ВЕЛАСЬ ( ДОРОГА), (УДАРЕНИЕ НА ВТОРОЙ СЛОГ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется вилась но не велась
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