КАК ПИШЕТСЯ : ВИЛАСЬ ИЛИ ВЕЛАСЬ ( ДОРОГА), (УДАРЕНИЕ НА ВТОРОЙ СЛОГ)
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КАК ПИШЕТСЯ : ВИЛАСЬ ИЛИ ВЕЛАСЬ ( ДОРОГА), (УДАРЕНИЕ НА ВТОРОЙ СЛОГ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется вилась но не велась
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