4. Метан → ацетилен → этан → бромэтан → пропан → пропен
Химия
4. Метан → ацетилен → этан → бромэтан → пропан → пропен
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Гость:
Вот. Коэффициенты тоже расставила
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