Химия 8 класс тема: Простые вещества- металлы . 1) Электронное строение атома металла.. 1. 1s1 2. 1s2,2S1 3. 1s2,2s2,2p3 4. 1s2,2s2,2p6 2)Нехарактерное свойство для металлов.. 1. Пластичность 2. Теплопроводность 3. Хру...

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Химия 8 класс тема: Простые вещества- металлы . 1) Электронное строение атома металла.. 1. 1s1 2. 1s2,2S1 3. 1s2,2s2,2p3 4. 1s2,2s2,2p6 2)Нехарактерное свойство для металлов.. 1. Пластичность 2. Теплопроводность 3. Хрупкость 4. Блеск 3) Металлические свойства определяются способностью атомов.. 1. Отдавать электроны внешнего уровня 2. Присоединять электроны 3. В одних случаях отдавать ē, в других - присоединять 4. Верного ответа нет 4) В подгруппах сверху вниз металлические свойства.. 1. Ослабевают 2. Возрастают 3. Сначала возрастают, затем ослабевают 4. Закономерности в изменении свойств нет 5) Наиболее активный металл I-А группы.. 1. Литий 2. Серебро 3. Калий 4. Цезий 6)Наиболее тугоплавкий металл.. 1. Au 2. Al 3. W 4. Fe 7)В порядке увеличения электропроводности расположены металлы в ряду.. 1. Ag, Al, Cu, Au 2. Al, Cu, Au, Ag 3. Cu, Au, Al, Ag 4. Al, Au, Cu, Ag 8)В порядке увеличения плотности расположены металлы в ряду.. 1. Cu, Fe, Al, Au 2. Al, Fe, Cu, Au 3. Au, Cu, Fe, Al 4. Fe, Al, Au, Cu 9)Верны ли следующие утверждения: А. Все металлы при обычных условиях - твёрдые вещества. Б. Железо - самый тугоплавкий металл. 1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Оба утверждения неверны 4. Оба утверждения верны

Автор: Гость