Прежде всего, исправь описку Дениса и рядом запиши слово правильно Мы поменялись тетрадками. - Ты чего, Мишка покатываешься? - Ты написал: lt;lt;наступили мозыgt;gt; Это кто такие - мозы? Кто знает ПОМОГИТЕ

Русский язык

Прежде всего, исправь описку Дениса и рядом запиши слово правильно Мы поменялись тетрадками. - Ты чего, Мишка покатываешься? - Ты написал: lt;lt;наступили мозыgt;gt; Это кто такие - мозы? Кто знает ПОМОГИТЕ

Автор: Гость