Прежде всего, исправь описку Дениса и рядом запиши слово правильно Мы поменялись тетрадками. - Ты чего, Мишка покатываешься? - Ты написал: lt;lt;наступили мозыgt;gt; Это кто такие - мозы? Кто знает ПОМОГИТЕ
Русский язык
Прежде всего, исправь описку Дениса и рядом запиши слово правильно Мы поменялись тетрадками. - Ты чего, Мишка покатываешься? - Ты написал: lt;lt;наступили мозыgt;gt; Это кто такие - мозы? Кто знает ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неправильное слово-мозы, Правильное слово-розы.
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