На шкiльному вечорi присутнi 28...

Гость: Гость:

Если я правильно поняла вопрос, то так: Чтобы узнать вероятность, нужно узнать общее количество учеников 28+22=50 А затем количество учеников из 9 класса поделить на общее количество 28/50=0,56 можем умножить на 100% 0,56=56% Ответ:вероятность 56 %