Газ находится в закрытом сосуде объемом 2 литра может ли этот газ поместиться в за??рытый сосуд объмом 4 литра и почему
Физика
Газ находится в закрытом сосуде объемом 2 литра может ли этот газ поместиться в за??рытый сосуд объмом 4 литра и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частицы газа имеют слабую силу притяжения между собой, поэтому они могут отдаляться на большие расстояния. Следовательно, они могут равномерно распределиться как в сосуде объёмом 2 литра, так и в сосуде объёмом 4 литра
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