Какую массу серы необходимо взять для получения500г 3%-ного сероводорода

Гость: Гость:

M(в) =m(р) *w/100% m(в) =500*3/100=15 г. (масса H2S) С водородом сера в обычных условиях не соединяется. Лишь при нагревании протекает обратимая реакция: ------х г----15 г Н2 + S = Н2S + 21 кДж ------32---34 -- г/моль г/моль х=32*15/34=14,12 г.