Есть частица менше атома ?
Химия
Есть частица менше атома ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет атом наименьшая частица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой падеж у слов ,, по дороге , по лесу, на самолете, машину,стены , монету, через дырку, линию, прибор, книги, на лыжах, радугу ,, пожалуйста ((
Другие предметы
Какими именами и фамилиями можно дополнить эти предложения: 1. Слава воинской доблести Александра Суворова 2. Честь и слава мудрости Михаила Ло...
Английский язык