Какой падеж у слов ,, по дороге , по лесу, на самолете, машину,стены , монету, через дырку, линию, прибор, книги, на лыжах, радугу ,, пожалуйста ((
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Какой падеж у слов ,, по дороге , по лесу, на самолете, машину,стены , монету, через дырку, линию, прибор, книги, на лыжах, радугу ,, пожалуйста ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По дороге-Д.п., по лесу-Д.п., на самолёте-П.п., машину-Д.п., стены-Р.п., монету-Д.п., через дырку-Д.п., линию-Д.п., прибор-И.п., книги-И.п., на лыжах-П.п., радугу-В.п.
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