Какой падеж у слов ,, по дороге , по лесу, на самолете, машину,стены , монету, через дырку, линию, прибор, книги, на лыжах, радугу ,, пожалуйста ((

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Какой падеж у слов ,, по дороге , по лесу, на самолете, машину,стены , монету, через дырку, линию, прибор, книги, на лыжах, радугу ,, пожалуйста ((

Автор: Гость