Проверочное слова западный проверять 2 а

Русский язык
Проверочное слова западный проверять 2 а
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Автор: Гость
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Гость:
Запад, западного, западным, западе
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