От каких слов произошло слово берёза
Окружающий мир
От каких слов произошло слово берёза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березовый, березка. НАДЕЮСЬ ПОМОГЛА! УДАЧИ В УЧЕБЕ!
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