Фотосинтез в моей жизни( сочинение небольшое)
Биология
Фотосинтез в моей жизни( сочинение небольшое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы не было фотосинтеза люди не смогли бы жить. Мы получаем кислород от растений, но растения не смогли нас обеспечивать так, как без почвы они не вырастут. Почва тоже нуждается в фотосинтезе. Если бы фотосинтеза не было бы, то мы дышали углекислым газом. Поэтому фотосинтез в моей жизни не заменимая вещь!!!
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