Создайте текст аргументирующей речи (150-300 слов) для устного выступления, использу?? один из предложенных тезисов. 1. В России нельзя легализовать эвтаназию. 2. Зачем я получаю высшее образование?
Русский язык
Создайте текст аргументирующей речи (150-300 слов) для устного выступления, использу?? один из предложенных тезисов. 1. В России нельзя легализовать эвтаназию. 2. Зачем я получаю высшее образование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Величайшие истины – самые простые», - говорил Л. Толстой. "Что это за истины?" - задумаются многие. Они изложены в Моисеевых заповедях для всего человечества, но как далека к ним дорога! Жить по совести, творить добро, быть человекам с миром в душе. Это нормы морали, чести и совести. Путь к счастью и душевному равновесию. Истина неизменна, от того проста и теряется под грузом ложных ценностей. Т величайшая почесть - руководствоваться ей.
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