12+(-8)= 14-25= -5+18= 23-39= -1,8-2,6 = - 3,4-1,9
Математика
12+(-8)= 14-25= -5+18= 23-39= -1,8-2,6 = - 3,4-1,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+(-8) = 4 14-25=-11 -5+18=13 23-39=-16 -1,8-2,6=-4,4 -3,4-1,9=-5,3
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