Придумать Сказку про Бабу Ягу и змея Горыныча в Новый год , короткую!!!
Литература
Придумать Сказку про Бабу Ягу и змея Горыныча в Новый год , короткую!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила в лесу баба яга, злая была и вредная. Никто ее не любил, ни куда не приглашал. Но однажды в новый год ей пришло приглашение на праздник от змея Горыныча. Баба Яга ответила согласием и пришла на праздник. Там собралось пол леса: белочки, зайчики и даже сам дед мороз. Баба яга засмущалась, ведь всем она сделала много плохого, но гости забыли все обиды и стали праздновать.
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