Придумать Сказку про Бабу Ягу и змея Горыныча в Новый год , короткую!!!

Гость: Гость:

Жила в лесу баба яга, злая была и вредная. Никто ее не любил, ни куда не приглашал. Но однажды в новый год ей пришло приглашение на праздник от змея Горыныча. Баба Яга ответила согласием и пришла на праздник. Там собралось пол леса: белочки, зайчики и даже сам дед мороз. Баба яга засмущалась, ведь всем она сделала много плохого, но гости забыли все обиды и стали праздновать.