Придумать Сказку про Бабу Ягу и змея Горыныча в Новый год , короткую!!!

Литература
Придумать Сказку про Бабу Ягу и змея Горыныча в Новый год , короткую!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила в лесу баба яга, злая была и вредная. Никто ее не любил, ни куда не приглашал. Но однажды в новый год ей пришло приглашение на праздник от змея Горыныча. Баба Яга ответила согласием и пришла на праздник. Там собралось пол леса: белочки, зайчики и даже сам дед мороз. Баба яга засмущалась, ведь всем она сделала много плохого, но гости забыли все обиды и стали праздновать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Укажіть поширене речення 1 прийшли батько із сином 2 іду до лісу 3 степ спочиває 4 груші та яблука достигли
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 3 задание
Ответить
Английский язык
Write down the questions to the sentences.1.Tom is cleaning his room now
Ответить
Биология
Для чего необходимо знать отдельные части скелета? Помогите пж((
Ответить
Алгебра
Y=x какая это функция?
Ответить