Придумать словосочетания с словами золотой и горький так что бы они употреблялис?? в разных значения.
Русский язык
Придумать словосочетания с словами золотой и горький так что бы они употреблялис?? в разных значения.
Ответ(ы):
Гость:
Золотой кубок золотой браслет горький лук горький плач
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