Придумать сочинение со словами враг-недруг, болезнь-нездоров, ложь-неправда, вера-безверье, любовь-ненависть, свобода-неволя,счастье-несчастье. Пожалуйста очень надо!!! Заранее спасибо!!!:-)

Гость: Гость:

Мой враг подобрался совсем близко, я больше не могу доверять ни друзьям, ни моим недругам, которые пока что сидят в затишье. Мои товарищи недавно посетили старую таверну, похоже там все люди не здоровы, они подхватили горячку. Это болезнь тяжело лечится, они могут не вернутся в прежнее состояние. Какой-то незнакомец один раз рассказал мне историю похожую на ложь, друзья подтвердили это и сказали, что это не правда. Я верю им, ведь я тоже знаю информацию, подтверждающую их слова. Очень давно я любил одну женщину, но когда она молча ушла с моими деньгами, я возненавидел ее. И уехал в одну деревню в свободную жизнь от этой неволи в ограбленном доме. И я почувствовал, что это счастье, которое я искал всю свою жизнь и стремился обуздать его. Надеюсь, новая жизнь больше не принесет мне несчастий.